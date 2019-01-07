Россиянка госпитализирована в Таиланде в тяжелом состоянии

Жительница Москвы в тяжелом состоянии находится в курортном городе Паттайя в Таиланде, ее нельзя перевозить в Россию по медицинским показаниям, сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимир Пронин.

«Ирина Соколова 1978 года рождения, москвичка, находится сейчас в больнице Bangkok Pattaya Hospital в Паттайе в тяжелом состоянии. Женщина погружена в медицинский сон, врачи оказывают ей всю возможную помощь. Пока врачи не могут по медицинским показаниям выдать на нее разрешение на медицинскую эвакуацию самолетом – ни регулярным рейсом, ни спецбортом», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Пронин пояснил, что Соколова лежит в лучшей больнице в Патайе, в ней есть современное оборудование и специалисты.

«По мнению врачей, ее транспортировка, включая даже перевод в другое медицинское учреждение, для нее просто опасно», – рассказал консул.

Подруга женщины Наталья Лаврушкина рассказала, что Соколовой поставили диагноз «бактериально-вирусная пневмония».

«Заболела Ирина не здесь, видимо, еще дома. Но длительный перелет и, наверно, резкая смена климата вызвали ускорение течения болезни. Ей стало плохо 2 января, и персонал гостиницы нам предложил поехать в больницу, нас привезли сюда», – сказала собеседница.

В 2017 году россиянка умерла в турецком Кемере из-за осложнений астмы после купания в море.