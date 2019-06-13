Атакованный в Оманском заливе танкер сняли на видео

В Сети появилось видео одного из атакованных в Оманском заливе танкеров Front Altair.

Запись с горящего танкера Front Altair опубликована в Twitter Babak Taghvaee. Как сказано в описании, видео было записано с вертолета.

Президент компании Kokuka Sangyo, которая арендовала судно, сообщил о повреждениях в обшивке танкера Kokuka Courageous.

«Снаряды пробили обшивку недалеко от места, где расположен двигатель, и прошли до металлического корпуса машинного отделения. В результате на танкере произошло возгорание», – сказал президент компании Ютака Катада, не уточнив размер отверстий, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Уточняется, что танкер принадлежит сингапурской компании Bernhard Schulte Shipmanagement, которая входит в концерн Schulte Group, расположенный в Гамбурге. Судно было взято в аренду японской транспортной компанией Kokuka Sangyo, а партия метанола, которую он перевозил, принадлежит японской компании Mitsubishi Gas Chemical.

Ранее МИД России заявил о связи инцидента с танкерами с ситуацией в регионе, призвав к снижению напряженности.

Напомним, в четверг иранский телеканал «Пресс-ТВ» сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей атакованных танкеров.

Также сообщалось, что среди членов экипажа одного из танкеров были россияне. Позже стало известно, что один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул.

Политолог Федор Лукьянов, комментируя газете ВЗГЛЯД атаку, отметил: «Важно не то, кто за этим стоит, а как это используется. Иран – государство опасное, которое нужно любой ценой остановить – эти заявления в духе Саудовской Аравии и соответствуют линии Израиля и США. Вопрос в том, как далеко они хотят зайти. Очень мутная история, концов которой не найти».