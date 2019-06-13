Пушков емко охарактеризовал подлог с котом Алибасова

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «банальным жульничеством» историю с подлогом кота музыканта и продюсера Бари Алибасова.

«Насколько сбиты все критерии. Теперь подлог чуть ли не поощрительно называется «смекалкой», – прокомментировал Пушков в своем Twitter данную одним из СМИ характеристику мужчины, обманувшего семью Алибасовых

«На деле это банальное жульничество и мошенничество», – подчеркнул сенатор.

Ранее в четверг сын Бари Алибасова заявил, что мошенники обманули семью на 800 тыс. рублей, вернув не того канадского сфинкса.

Напомним, PR-директор Алибасoва Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот по имени Чуча.

Во вторник Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб попал в реанимацию. Алибасов-младший опубликовал фото с очнувшимся отцом.