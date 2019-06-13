США разместят в Польше эскадрилью боевых дронов

Вашингтон и Варшава по итогам переговоров лидеров США и Польши договорились о размещении на территории восточноевропейской страны эскадрильи американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9.

Об этом сказано в совместной декларации о сотрудничестве в сфере обороны, подписанной в среду президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой. Текст документа передает ТАСС со ссылкой на публикацию Белого дома.

Согласно договоренностям, создание необходимой инфраструктуры будет оплачиваться Варшавой без задействования каких-либо средств Вашингтона.

США пообещали «делиться информацией, полученной в результате деятельности этой эскадрильи, когда это будет уместно, для обеспечения наших задач в сфере обороны».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как беспилотники изменят воздушный бой будущего.

Напомним, переговоры Трампа и Дуды прошли в Вашингтоне в среду. По итогам встречи американский лидер сообщил, что с Польшей достигнуты договоренности по закупке большого числа новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

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