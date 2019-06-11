Президент Греции распустил парламент

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о роспуске парламента, досрочные выборы назначены на 7 июля.

С момента публикации указа официально начинается предвыборный период, передает ТАСС.

В конце мая глава греческого правительства Алексис Ципрас сообщил, что в стране пройдут досрочные выборы в парламент страны. Причиной были названы результаты выборов в Европарламент – там его Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) проиграла с разницей в 9% оппозиционной «Новой демократии».