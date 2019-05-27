Ципрас объявил о досрочных выборах в парламент Греции

В Греции состоятся досрочные выборы в парламент страны из-за результатов выборов в Европарламент, сообщил глава греческого правительства Алексис Ципрас.

На выборах в Европарламент его Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) проиграла с разницей в 9% оппозиционной «Новой демократии», передает ТАСС.

Также в Греции прошли местные выборы, второй тур которых запланирован на 2 июня, а после Ципрас намерен просить президента «немедленно объявить общенациональные выборы». Просьба является формальным шагом.

Ципрас заявил, что итоги выборов в ЕП «не соответствуют ожиданиям» партии, поэтому он не собирается «игнорировать их».

Премьер считает, что результаты выборов в ЕП дают оппозиции право поставить под сомнение весь процесс выхода из кризиса.

Напомним, ведущие партии впервые в истории потеряли большинство в Европарламенте.