Зеленский покинул зал КС Украины при рассмотрении указа о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул заседание Конституционного суда, который будет рассматривать конституционность указа о роспуске Рады.

Зеленский приехал на заседание суда, но остаться отказался, передает ТАСС.

«С вашего позволения, я покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением», – сказал Зеленский.

Президент Украины также призвал принять справедливое решение по его указу о роспуске Верховной рады и досрочных выборах, «за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми».

Зеленский уверен, что указ полностью соответствует законодательству, а оспаривание его депутатами – «это попытка еще на несколько месяцев держаться за свои кресла».

Во вторник Конституционный суд рассматривает жалобу депутатов Рады от Народного фронта о признании указа президента неконституционным.

Депутаты утверждают, что коалиция фракций Рады «Европейская Украина» прекратила существование 17 мая, в связи с чем у депутатов было еще 30 дней до создания новой коалиции, поэтому в этот период роспуск парламента является неконституционным.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Перед приездом Зеленского активисты устроили митинг несогласных с указом президента и заблокировали въезд в Конституционный суд Украины.

Митингующие заявляют, что президент должен защищать Конституцию, а не подстраивать ее под себя.

Ранее во вторник Зеленский уволил руководителя государственного управления делами Ивана Куцика. Временно выполнять обязанности руководителя будет заместитель Сергей Борзов. Кроме того, президент Украины уволил заместителя руководителя государственного управления делами Евгения Сарнацкого согласно с поданным им заявлением.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД