Участники акции протеста в Казахстане сбили на машине полицейского

Участники массовой акции протеста в Алма-Ате сбили на автомобиле сотрудника дорожно-патрульной полиции, который регулировал дорожное движение, сообщили в департаменте полиции.

Группа нарушителей совершила наезд на полицейского, в результате чего тот получил закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением. Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан, передает РИА «Новости».

Стражи порядка отмечают, что участники событий вели себя агрессивно и крайне неадекватно, громко кричали, свистели.

В полиции подчеркнули, что каких-либо конкретных требований со стороны правонарушителей не было озвучено.

Одна из групп нарушителей на личных автомобилях заблокировала движение по крупным проспектам в центре города.

«Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение», – говорится в сообщении.

Также несколько человек закидали камнями служебный автомобиль полиции. Злоумышленники были в нетрезвом состоянии.

В настоящее время число задержанных на несанкционированных митингах достигло 700 человек. При этом около 550 из них были привечены к ответственности.

«В первый день (9 июня) было (задержано) 500 человек, во второй день около 200 были доставлены (в полицию). В первый день около 400 человек были привлечены к ответственности, во второй день – около 150», – рассказал официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз.

МВД считает, что организатором акций протеста является лидер признанного в республике экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов.

Отмечается, что участников митинга привлекли через соцсети. Активисты обсуждали «возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка».

В Нур-Султане и Алма-Ате в воскресенье задержали около 500 человек, принимавших участие в несанкционированных митингах.

В воскресенье в Казахстане проходят президентские выборы, на пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.