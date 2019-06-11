Нефть подорожала на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут второй день подряд в ожидании продления сделки ОПЕК+ по снижению добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,77% – до 62,77 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 1,2% – до 53,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов остаются перспективы сделки ОПЕК+ по снижению добычи. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Альянс планирует определить дальнейшую судьбу сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года, на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля.