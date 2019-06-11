США поздравили россиян с Днем России

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник, 10 июня, от имени президента страны Дональда Трампа и американцев поздравил россиян с наступающим Днем России, говорится в заявлении Госдепа.

«От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю народ России с Днем России», – передает ТАСС слова шефа американской дипломатии.

«Вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, Соединенные Штаты уважают продолжающиеся устремления россиян к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона», – отмечается в заявлении.

День России отмечается 12 июня, праздник установлен указом президента от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.