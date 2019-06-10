Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Новым гендиректором компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», назначен Адиль Ширинов – глава УАЗа и Ford Sollers, сообщил представитель Минпромторга.

«С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО «Аурус» был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель Минпромторга назвал Ширинова одним их лучших специалистов в автомобильной отрасли России. По его словам, профессиональный опыт и знания нового гендиректора «позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития».

Ширинов заявил, что для него большая честь стать частью команды Aurus.

«Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу», – сказал он.

По его словам, перед компанией стоит задача по развитию индустриального проекта Aurus для увеличения объема выпуска автомобилей и создания сети продаж и сервисной поддержки клиентов.

«Новые российские автомобили класса «люкс» являются символом возрождения российского автопрома и этапом перехода в современное русло создания новых отечественных автомобилей, соответствующих мировым стандартам», – отметил Ширинов.

На прошлой неделе автомобиль Aurus Senat показали на Петербургском экономическом форуме.

Aurus считается конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые автомобили собираются поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года. Стоимость автомобиля оценивается в 10 млн рублей.

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