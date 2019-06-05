На ПМЭФ показали золотой Aurus

Автомобиль Aurus Senat привезли на Петербургский экономический форум, машина золотого цвета выставлена на променаде Экспофорума.

Участники могут сделать фотографии на фоне российского автомобиля, передает РИА «Новости».

Aurus стоит на «улице Никольская», ранее открытой на форуме институтов развития ВЭБ.РФ, Российского экспортного центра, Корпорации МСП, МСП Банка и т.д.

Этот стенд представляет собой модель улицы, все сервисы на ней расположены в шаговой доступности. Отмечается, что территория носит название Russia Extends.

Семейство автомобилей представительского класса Aurus разработано Научным автомоторным институтом НАМИ. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал».

Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.

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