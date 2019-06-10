Спецпредставитель президента допустил, что SSJ еще «сырой»

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов допустил, что самолет Sukhoi Superjet 100 еще «сырой», но отверг предположения, что в конструкции лайнера есть серьезные просчеты.

Иванов, который ранее на посту первого вице-премьера занимался вопросами промышленности и был хорошо знаком с процессом создания SSJ, подчеркнул, что высказывает лишь собственное мнение, а все официальные выводы о причинах аварии, повлекшей гибель людей, сделает специально созданная правительственная комиссия, передает ТАСС.

В частности, спецпредставитель президента отметил, что с проблемами периодически сталкиваются и другие самолеты, например, Boeing. «Ничего совершенного нет. Я могу допустить, что «Суперджет» еще сырой самолет, но вряд ли стоит говорить, что там какие-то серьезные конструктивные недостатки», – сказал он, не согласившись с предположением о просчетах в конструкции.

Иванов обратил внимание на то, что сообщения о незапланированных посадках не всегда свидетельствуют о ненадежности самолета. Кроме того, Иванов обратил внимание на то, что российский самолет зачастую испытывает повышенное к себе внимание в отличие от машин других производителей. «Я уже читал раз десять, как ... самолеты возвращались и сажались в аэропорту отбытия. Почти никогда СМИ не называли марку самолета, хотя это был либо Boeing, либо Airbus. ... А когда «Суперджет» – это, извините, хай на всю планету. Это конкурентная борьба, просто конкурентная борьба», – считает он.

В случае же серьезных нештатных ситуаций важнейшее значение имеет и подготовка летчиков, и именно для таких ситуаций ее следует сделать более интенсивной, полагает спецпредставитель президента.

Тем временем министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия готова предложить Саудовской Аравии самолеты SSJ-100 в VIP-версии и МС-21. «Видим большие перспективы в области промышленности и авиастроения. Готовы предложить саудовской стороне самолеты «Сухой Суперджет 100» в VIP-модификации и среднемагистральные лайнеры МС-21», – сказал он.

Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 32 человека спаслись. Большинство погибших отравились продуктами горения.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в российской авиации развернулся спор: одни винят в гибели людей экипаж, допустивший роковой просчет, другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД