Женщину задержали за избиение детей на улице в Подмосковье

В Подмосковье полицейские задержали женщину за избиение детей на улице, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Утром 10 июня на улице в Зеленограде женщина нанесла побои несовершеннолетним. На место происшествия прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Гражданку задержали, детей осматривают. У одного из пострадавших гематома на голове», – сказал собеседник АГН «Москва».

Он уточнил, что по факту происшествия в МВД проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2018 года в соцсети попало видео, на котором учительница физкультуры бьет воспитанников детского дома из седьмого класса скакалкой, позднее стало известно, что женщина пойдет под суд.