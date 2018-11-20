Порка школьников физруком в Архангельской области попала на видео

В Северодвинске учитель физкультуры Ирина Кольцова в детдоме несколько раз ударила учеников скакалкой за плохие отметки.

Кольцова била детей скакалкой, передает телеграм-канал Mash. По тем же данным, преподаватель является и классным руководителем у этих учеников. Один из ребят снял происходящее на видео.

Отмечается, что пострадавшие школьники учатся в седьмом классе.

После удара, нанесенного одной из учениц, преподаватель спрашивает у нее: «Хорошо прошло?».

«А что это мы дергаемся? Не надо дергаться, а то еще больнее будет. Жопа-то все выдержит», – сообщила Кольцова своей подопечной и нанесла еще один удар.

Ранее в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после появления видео, на котором учительница бьет девятилетнего мальчика. Родители выступили в защиту подозреваемого в избиении педагога.