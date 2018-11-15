Родители выступили в защиту избившей школьника учительницы

Около 300 человек подписали открытое письмо родителей в поддержку педагога школы №37 Комсомольска-на-Амуре Татьяны Лесковой, которая отстранена от работы после публикации видео с рукоприкладством в отношении школьника, сообщил представитель родительского комитета школы.

«Мы, нижеподписавшиеся родители и законные представители учеников 6 А класса средней школы №37 хотим обратиться со словами поддержки в пользу учителя начальных классов МОУ СОШ №37 Лесковой Татьяны Юрьевны», – приводит РИА «Новости» текст письма.

Отмечается, что Лескова была классным руководителем их детей с 2013 по 2016 годы, с 1 по 4 классы. Родители указывают, что не знают обстоятельств случившегося конфликта, однако призывают «предостеречь ответственных лиц» от «скорой расправы» и «шаблонных суждений» в отношении педагога.

Представитель родительского комитета сообщил, что отдельное письмо написали работники детского сада №83 Комсомольска-на-Амуре, где долгие годы сотрудничали с Лесковой. В их письме учителя называют «грамотным профессионалом», который владеет «методами и приемами работы с младшими школьниками».

«Педагогический коллектив МДОУ №83 не поддерживает ситуацию, которая освещена в видеоролике, размещенном в интернете. Поведение Татьяны Юрьевны в данном видеоматериале не характерно для этого учителя. Считаем, что только нестандартная жизненная ситуация могла вызвать подобные педагогические действия с ее стороны», – говорится в письме.

Напомним, в Хабаровском крае было возбуждено уголовное дело после появления видео, на котором учительница с 24-летнем стажем из школы №37 Комсомольска-на-Амуре бьет девятилетнего мальчика из-за его поведения.

Министр просвещения Ольга Васильева, комментируя инциденты в Комсомольске-на-Амуре и Томской области, заявила, что какие-либо проявления рукоприкладства со стороны педагогов недопустимы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала случаи применения силы к ученикам и причины того, что это явление становится все более частым.