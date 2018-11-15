Родители выступили в защиту избившей школьника учительницы

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15 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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США и Украина используют газ для государственного терроризма

Европейским странам стало кристально ясно, что нужно строить прямые газопроводы из России, минуя Украину.Фото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Министр энергетики США Перри выступил с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества c нашей страной. Сделал он это, что примечательно, в Венгрии, которая активно развивает взаимодействие с РФ в этой сфере. Стоит ли России опасаться того, что ее партнеры не выдержат и поддадутся давлению американцев? Подробности...
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Смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона

Обвиненная в экстремизме Мария Мотузная уже сейчас смогла почувствовала на себе смягчение российского законодательстваФото: Александр Кряжев/РИА Новости
Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме, что должно остановить вал дел о репостах и лайках. При этом российское общество уже может ощутить эффект нового закона, несмотря на то, что поправки еще не вступили в силу. Как такое возможно? Подробности...
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Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

Космический корабль «Буран» сел на аэродром с высочайшей точностью и полностью автоматическиФото: Кузьмин Валентин, Пушкарев Альберт/
Фотохроника ТАСС
Тридцать лет назад, 15 ноября 1988 года, советская космическая отрасль пропела свою лебединую песню. Полет орбитального корабля «Буран», который впервые в мире автоматически вернулся из космоса самолетным способом, является высочайшим достижением технологий СССР. Как именно советским инженерам удалось добиться такого успеха? Подробности...
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Как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов

«Сборная» итальянского правительства готова выдержать «пенальти» ЕвросоюзаФото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press
«Итальянцы увидели истинное лицо Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, бывший советник вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Давление бюрократов из Еврокомиссии на новое популистское правительство Италии грозит кризисом, по сравнению с которым греческий коллапс покажется ерундой. Чем Брюссель объясняет свое намерение оштрафовать Италию и какой может быть истинная причина?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Невидимая рука дергает за ниточки европейскую оппозицию

Владимир Добрынин, журналист
Вряд ли американского политтехнолога можно поздравлять с провалом в Европе: работа по схеме «не способен развалить – возглавь» в большинстве случаев приводит к разрушению объекта. Хотя более медленному, чем подрыв. Подробности...

Как Крым влияет на спор о Курилах

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почти 70% японцев уверены в том, что США во внешней политике не учитывают японских интересов. В Токио понимают, что страна вынуждена выстраивать собственную стратегию – а значит, искать в регионе новых друзей. Подробности...
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Как власть и интеллигенция играют с идеей совращения

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
В стране, история которой последние сто лет – пятьдесят оттенков красного, выстраивать консервативные позиции – значит отпускать свою политическую чувственность на произвол – собственного усмотрения, страстей, влечений. Подробности...
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    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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          Родители выступили в защиту избившей школьника учительницы

          15 ноября 2018, 17:57

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Около 300 человек подписали открытое письмо родителей в поддержку педагога школы №37 Комсомольска-на-Амуре Татьяны Лесковой, которая отстранена от работы после публикации видео с рукоприкладством в отношении школьника, сообщил представитель родительского комитета школы.

          «Мы, нижеподписавшиеся родители и законные представители учеников 6 А класса средней школы №37 хотим обратиться со словами поддержки в пользу учителя начальных классов МОУ СОШ №37 Лесковой Татьяны Юрьевны», – приводит РИА «Новости» текст письма.

          Отмечается, что Лескова была классным руководителем их детей с 2013 по 2016 годы, с 1 по 4 классы. Родители указывают, что не знают обстоятельств случившегося конфликта, однако призывают «предостеречь ответственных лиц» от «скорой расправы» и «шаблонных суждений» в отношении педагога.

          Представитель родительского комитета сообщил, что отдельное письмо написали работники детского сада №83 Комсомольска-на-Амуре, где долгие годы сотрудничали с Лесковой. В их письме учителя называют «грамотным профессионалом», который владеет «методами и приемами работы с младшими школьниками».

          «Педагогический коллектив МДОУ №83 не поддерживает ситуацию, которая освещена в видеоролике, размещенном в интернете. Поведение Татьяны Юрьевны в данном видеоматериале не характерно для этого учителя. Считаем, что только нестандартная жизненная ситуация могла вызвать подобные педагогические действия с ее стороны», – говорится в письме.

          Напомним, в Хабаровском крае было возбуждено уголовное дело после появления видео, на котором учительница с 24-летнем стажем из школы №37 Комсомольска-на-Амуре бьет девятилетнего мальчика из-за его поведения.

          Министр просвещения Ольга Васильева, комментируя инциденты в Комсомольске-на-Амуре и Томской области, заявила, что какие-либо проявления рукоприкладства со стороны педагогов недопустимы.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала случаи применения силы к ученикам и причины того, что это явление становится все более частым.


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