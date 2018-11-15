В Хабаровском крае возбудили дело из-за избиения школьника учительницей

СУ СК по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело после появления видео, на котором учительница школы №37 Комсомольска-на-Амуре бьет ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в краевом управлении СК.

«В ходе следствия будут установлены условия жизни и воспитания ребенка в семье. Следственными органами будет дана оценка действиям (бездействию) должных лиц учебного заведения, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщили в ведомстве.

Между тем представитель администрации города сообщил, что попавшая на видео учитель временно отстранена от работы, передает РИА «Новости».

«Педагог высшей категории с 24-летним стажем, хорошо себя зарекомендовавшая. Сегодня управление образования приняло решение о проведении проверки по инциденту, а также проверки по организации в этой школе социально-педагогического сопровождения сложных учащихся», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, почему учителя бьют учеников.