Минпросвещения прокомментировало применение силы учителями против школьников

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала случаи рукоприкладства педагогов к ученикам в Комсомольске-на-Амуре и Томской области.

«Подчеркнем, что миссия педагога и школы - образование и воспитание личности учащегося, и какие-либо проявления рукоприкладства в этих процессах недопустимы», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу министерства.

Также сообщается, что Васильева постоянно находится на связи с регионами, где произошли инциденты, и получает оттуда информацию. От конкретных оценок Минпросвещения решило воздержаться до окончания расследования.

Напомним, в Хабаровском крае было возбуждено уголовное дело после появления видео, на котором учительница с 24-летнем стажем из школы №37 Комсомольска-на-Амуре бьет девятилетнего мальчика из-за его поведения.

Также уголовное дело возбудили после заявления жительницы из города Асино Томской области. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учительница со стажем свыше 40 лет бьет девочку головой об парту из-за того, что ребенок отвлекся и почесал ногу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала случаи применения силы к ученикам и причины того, что это явление становится все более частым.