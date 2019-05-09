«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на «Суперджетах»

Авиакомпания «Аэрофлот» в четверг, 9 мая, отменила 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100.

Так, согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, отменены полеты в Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Ульяновск и Уфу. Кроме того, отменен международный рейс в Таллин.

Ранее эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил вспышку проблем с полетами «Суперджетов».

5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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