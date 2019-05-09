На Украине завели дела из-за использования георгиевской ленты 9 мая

На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая; кроме того, были возбуждены пять уголовных дел «за использование запрещенной символики», сообщает пресс-служба МВД страны.

По состоянию на 14.00 на Украине «зарегистрировано 33 резонансных события». Из них 13 – из-за использования георгиевской ленты; «составлены административные протоколы», передает RT.

Также возбуждены пять уголовных дел «за использование запрещенной на Украине символики», связанной с «пропагандой» коммунистического и нацистского режимов. Соответствующие нарушения были зафиксированы в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в Киеве.

Ранее сообщалось, что участники акции «Бессмертный полк» в Киеве не дали радикалам и националистам сорвать мероприятие.

Между тем в Киеве полицейские задержали женщину, которая пыталась пройти на акцию «Бессмертный полк» с георгиевской лентой и фотографией Иосифа Сталина. Также украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух граждан Молдавии с георгиевскими лентами; им запретили въезд в страну сроком на три года.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

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