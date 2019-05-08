Занявшая место Самбурской актриса прокомментировала скандал

Занявшая место Настасьи Самбурской в Театре на Малой Бронной актриса Елена Николаева заявила, что не была в курсе ее конфликта с режиссером и скандала в труппе.

«Я не знаю, что происходило в театре. Мне это не очень интересно. Меня позвали на роль, я согласилась, а что было до этого, что происходит сейчас, меня не интересует», – приводит слова Николаевой «Говорит Москва».

Она добавила, что ничего не обсуждала с Самбурской.

Напомним, Самбурская ушла со скандалом. Она заявила, что из-за конфликта с новым режиссером Антоном Яковлевым «ни одного спектакля» с ней в Московском драматическом театре на Малой Бронной не будет. При этом она опубликовала скриншот из соцсетей, где написала о своем несогласии о замене новой актрисой на тех спектаклях, в афишах к которым указана фамилия Самбурской.

Также Самбурская заявила, что «хотела уйти по-хорошему» и уведомила о своем уходе заранее. Яковлев прокомментировал ее уход из театра и сказал, что актриса создала «нелепую вульгарную интригу на пустом месте».

Николаева окончила в 2006 году режиссерский факультет ГИТИС. Она снималась в фильмах «Дом на набережной», «Девочка», «Я вернусь», а также в сериале «Мамочки». В театре она заменит Самбурскую в постановке «Макбет».