Самбурская со скандалом ушла из театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская объявила, что из-за конфликта с новым режиссером Антоном Яковлевым «ни одного спектакля» с ней в Московском драматическом театре на Малой Бронной «не будет».

Она опубликовала в Instagram скриншот сообщения Яковлеву о несогласии с тем, что ее заменит новая актриса в спектаклях, в афишах к которым указана фамилия Самбурской. Она заявила, что зрители будут разочарованы ее отсутствием, так как видели афишу и купили билеты заранее.

Самбурская заявила, что при этом готова помочь ввести новую артистку в спектакли, передает РИА «Новости».

Самбурская подчеркнула в Instagram, что «хотела уйти по-хорошему», «оповестив почти за три месяца», но Яковлев не дал ей «доиграть сезон» и никак не отреагировал на просьбу.

«Руководство тоже не влияет на его самодурство, заходить в стены театра после такого неуважительно отношения в мою сторону я больше не желаю», – заявила актриса, предложив «сдавать билеты».

«Это свинство, я провела там 10 лет, пришел приглашённый режиссер и начал вести себя как боженька», – говорится в сообщении.

Самбурская попросила прощения у зрителей, добавив, что в театр на Малой Бронной «больше ни ногой».

При этом на официальном сайте актрисы пока указано, что она играет в Московском драматическом театре на Малой Бронной.