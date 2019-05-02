Самбурская рассказала о конфликте с сотрудником Первого канала

Актриса и певица Анастасия Самбурская сообщила, что Первый канал вырезал выступление с ней на премии «Шансон года».

Вручение премии состоялось 20 апреля в Кремлевском дворце, передача на Первом канале вышла в эфир 1 мая, передает РИА «Новости».

«Я получила в номинации «Открытие» и спела со сцены «Алеша, Ша!». Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали», – написала Самбурская в своем Instagram.

По ее словам, причиной сложившейся ситуации стала «личная неприязнь» музыкального директора телеканала Юрия Аксюты.

«Артисты для вас просто пушечное мясо и мне надоело с этим мириться», – заключила артистка.

На прошлой неделе разгорелся скандал после победы 10-летней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в шоу Первого канала «Голос. Дети». Зрители возмутились итогами, результаты сочли сфальсифицированными.