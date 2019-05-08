Режиссер прокомментировал скандальный уход Самбурской из театра

Театральный режиссер Антон Яковлев рассказал, что не выводил Настасью Самбурскую из состава спектакля раньше времени.

«Это глупость абсолютная. Это придуманная ситуация. Она сказала, что уходит из театра, мы должны были вводить новую актрису. Время, чтобы ввести новую актрису, у нас есть только в мае, потому что заняты я и Страхов, и актриса Елена Николаева», – сказал Яковлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также уточнил, что предложил сыграть два спектакля новой актрисе и два спектакля Самбурской.

«Она сказала: либо все, либо ни одного. Совершенно идиотская ситуация. Это естественная производственная необходимость – успеть до нового сезона ввести новую актрису. На пустом месте раздуть хайп, это нелепая вульгарная интрига, которую она создала на пустом месте», – добавил Яковлев.

Ранее сообщалось, что актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула Московский драматический театр на Малой Бронной, отказавшись дорабатывать сезон. Об этом она сообщила в Instagram, предложив «сдавать билеты».