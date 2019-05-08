В Кремле прокомментировали возможность приостановки полетов «Суперджетов»

Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet после трагедии в Шереметьево могут принять только компетентные авиационные органы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Об этом должны говорить только компетентные органы – авиационные органы. Мы видели сообщения на этот счет, но компетентными могут являться выводы авиационных органов», – цитирует Пескова РИА «Новости».

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Ранее в Шереметьево отложили вылет двух «Суперджетов». По словам пассажира рейса, в салоне чувствовался запах гари. Еще один вылет «Суперджета» из Ростова-на-Дону отменили из-за заевшей педали.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо, и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.