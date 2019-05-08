Коломойский посоветовал Зеленскому оставить лишь одного министра

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что из нынешнего правительства при новом президенте Украины необходимо оставить лишь действующего главу МВД Арсена Авакова.

По его словам, это самый профессиональный и «наименее скандальный» министр за последнее время, заявил он в интервью порталу Bihus.info.

«Я считаю, он должен остаться (в правительстве), он стабилизирующий фактор, что бы в стране ни происходило, он является фундаментом», – сказал Коломойский.

Предприниматель подчеркнул, что одним из главных достижений Авакова можно считать реформу МВД Украины.

Ранее Коломойский заявил, что в Донбассе продолжается «внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война».