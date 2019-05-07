Юнкер пошутил по поводу англичан и Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил на пресс-конференции на тему Brexit, заявив, что «никто не понимает Англию, хотя все понимают английский язык».

На пресс-конференции он отвечал на вопросы на французском, немецком и английском языках. «Да, никто не понимает Англию, хотя все понимают английский язык», – передает его слова РИА «Новости».

Эти слова вызвали смех в зале.

Юнкер отметил, что считает свое молчание о референдуме по Brexit в 2016 году ошибкой.

«Мы были бы единственными, кто мог бы разрушить распространенную ложь. Я был не прав, что молчал в важный момент», – сказал он.

Напомним, при выходе Британии из ЕС возникли сложности – британский парламент отказался принять соглашение, принятое Евросоюзом. Однако Еврокомиссия подчеркнула, что пересмотр соглашения невозможен.

Лидеры входящих в ЕС стран договорились перенести Brexit на 31 октября.