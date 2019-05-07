Канадский министр выразила соболезнования из-за трагедии в Шереметьево на русском

Руководитель канадского МИД Христя Фриланд выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Шереметьево в Москве на русском языке.

Фриланд перед выступлением на министерской встрече Арктического совета обратилась к своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

«Сергей Викторович, позвольте мне выразить от Канады глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической авиааварии в московском аэропорту Шереметьево. Желаю скорейшего выздоровления всем», – сказала Фриланд на русском, передает РИА «Новости».

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Мать Христи Фриланд родилась в украинской семье в Германии после Второй мировой войны.

Напомним, В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

На данный момент после авиакатастрофы госпитализированы 10 человек.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в каком месте самолета у пассажиров есть больше шансов выжить при катастрофе.