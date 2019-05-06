Параметрический черный ящик сгоревшего «Суперджета» оказался серьезно поврежден

Параметрический регистратор самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево, серьезно поврежден, звуковой самописец находится в удовлетворительном состоянии, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

В МАК сообщили, что «параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения», «звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии», однако заверили, что «вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа», передает ТАСС.

Комиссия по расследованию подготовит и представит предварительный отчет о результатах работы с оперативными рекомендациями по безопасности полетов в течение 30 дней, отметили в МАК.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

На месте аварийной посадки сгоревшего самолета были обнаружены бортовые самописцы.