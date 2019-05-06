Помпео предложил России помощь после катастрофы «Суперджета»

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета SSJ-100 в Шереметьево, заявив, что Вашингтон готов оказать любую возможную помощь.

«Мы хотели бы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в самолете, который приземлился в Москве. Мы хотим убедиться, что россияне понимают, что мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую возможную помощь», – приводятся его слова на сайте Госдепа.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Среди основных версий трагедии называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

Предполагается, что в самолет попала молния, но он крайне плохо сел. При этом заход на посадку был штатным.