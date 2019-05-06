Канделаки призвала не жонглировать догадками о причинах катастрофы «Суперджета»

В современном технологическом мире любая техногенная катастрофа становится информационной, заявила телеведущая Тина Канделаки, комментируя аварию самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево, повлекшую гибель 41 человека.

«Большинство комментариев о трагедии, которые я прочитала в новостных лентах и социальных сетях – это слухи, домыслы, фейки или элементы неуместной сейчас информационной войны. Характерная черта нового времени», – написала она в своем Telegram-канале.

Канделаки назвала время, в которое мы живем, эпохой больших масштабов. «В транспорте это огромные скорости, сложные технологии, принципиально новое понимание расстояний и времени. Вместе с тем цена ошибки, будь это ошибка человека или техники, возросла кратно, и это еще одна черта эпохи сложных технологий», – пояснила она.

По словам телеведущей, произошедшее в Шереметьево в очередной раз подтверждает бесконечную уязвимость человека.

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«Мы не эксперты, поэтому все эти разговоры про самолет, молнию и прочее – пустое. В свою очередь, что бы ни сказали специалисты, нам страшно. На «Сухом» летать страшно, в грозу лететь страшно, бежать из горящего самолета страшно настолько, что люди потом даже не смогут внятно рассказать, почему они совершали те или иные действия», – отметила она.

В современном технологическом мире любая техногенная катастрофа становится информационной – и это тоже страшно, подчеркнула журналистка. «Все участвуют в полемике, продолжая разбирать катастрофу по кусочкам. Это не остановить, поэтому, по мне, лучше прямой эфир с места событий, чем истерика в интернете, порождающая массу слухов и наносящая психологические удары по выжившим и родственникам жертв, а далее по всему обществу», – заметила Канделаки.

Она подчеркнула, что задачей всех причастных является помощь пострадавшим, анализ причин и предотвращение подобных катастроф.

«Ну а тем, кто освещает эту трагедию, куда уместнее не жонглировать догадками, а рассказать, например, о подвиге бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров ценой своей жизни. Я желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и сочувствую тем, кто потерял в этой аварии своих близких», – заключила Канделаки.

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Большинство погибших, по последней информации, отравились продуктами горения.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов перечислил главные вопросы к катастрофе «Суперджета», а теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, главред RT Маргарита Симоньян и писатель Сергей Минаев подискутировали по поводу поведения пассажиров, которые во время эвакуации из охваченного огнем самолета спасали ручную кладь.

Катастрофу в московском аэропорту обсуждают и за рубежом. Так, французы оставляют язвительные комментарии по поводу трагедии в России, а украинцы, напротив, проявили человечность.