Венедиктов перечислил главные вопросы по катастрофе «Суперджета»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал аварию с самолетом Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево, повлекшую гибель 41 человека.

В своем Telegram-канале Венедиктов перечислил главные вопросы по произошедшей трагедии:

«1. Что произошло со связью? Почему она то возникала, то пропадала? И где резерв связи с аэропортом?

2. Самолет объявил об экстренном возвращении минимум за пять минут до посадки. Почему при экстренной посадке самолета с полными баками не была немедленно дана команда на вывод к ВВП пожарной и санитарной техники (норма прибытия – не более трех минут)?

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3. Что означает, что «посадочный вес» самолета был на одну тонну больше, чем по регламенту (42 т против 41 т)?

4. Пилот говорит, что садились с «чуть повышенной» скоростью и с нормальной высоты. Почему самолет трижды прыгнул тогда? И загорелся?

5. Что загорелось? Почему он заполыхал, как свеча, в пять секунд? Это связано с конструкцией самолета или нет?

6. 34 пассажира первых 12 рядов (из 19-ти) были эвакуированы за 55 секунд. Это быстро или медленно?»

Ранее в понедельник теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выступил в защиту пассажиров «Суперджета», которые во время эвакуации из охваченного огнем самолета спасали ручную кладь. На эту же тему подискутировали главред RT Маргарита Симоньян и писатель Сергей Минаев.

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Большинство погибших, по последней информации, отравились продуктами горения.

Катастрофу в московском аэропорту обсуждают и за рубежом. Так, французы оставляют язвительные комментарии по поводу трагедии в России, а украинцы, напротив, проявили человечность.