ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.

«Идея неплохая, почему нет. Если люди, что называется, сидят, но они же тоже наши люди. У многих дедушки воевали или бабушки, или кто-то ещё. Может, отцы даже. Дань уважения отдать, я считаю, это неплохо», – приводит слова Максименко радиостанция «Говорит Москва».

В Саратове заключенные проведут акцию «Бессмертный полк» на территории исправительной колонии, а также возложат цветы к памятнику неизвестному солдату, который сейчас самостоятельно реставрируют.

«Бессмертный полк» проходит не только в России, но и по всему миру: акция уже прошла в Вашингтоне, Нью-Йорке, Катаре и т.д.