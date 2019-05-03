«Бессмертный полк» в Катаре вывели на новый уровень

В Катаре организаторам акции «Бессмертный полк» впервые удалось устроить настоящее шествие в центре Дохи, сообщают информационные агентства.

Акция проводится здесь уже несколько лет, но впервые ее участники прошли по центральной набережной столицы. После шествия был проведен концерт с песнями военных лет, а также показан мини-спектакль «А зори здесь тихие».

Акцию пришлось провести заранее, так как в начале следующей недели в Катаре запрещены все массовые мероприятия в связи с наступлением Рамадана, передает РИА «Новости».

Представитель координационного совета организаций российских соотечественников Екатерина Кременская сообщила, что акция заинтересовала арабов, европейцев, азиатов в Дохе.