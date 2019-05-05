Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

В акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке приняли участие около 2 тыс. человек, к шествию с портретом своего отца присоединился постпред России при ООН Василий Небензя.

Участники акции, состоявшейся в Нью-Йорке в пятый раз, несли фотографии своих родственников, внесших свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

К шествию в Нью-Йорке впервые присоединился постпред России при ООН Василий Небензя, который нес портрет своего отца Алексея. «Он приписал себе год и ушел на войну, дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге и вернулся домой», – рассказал постпред.

Выступая перед участниками акции, он отметил, что в Бессмертном полку «не ветераны идут с нами, это мы идем с ними».

«Победа в Великой Отечественной войне вошла в наш ДНК, в наш генотип – об этом невозможно не помнить, не потому, что мы любим ворошить прошлое, а потому, что мы чувствуем неразрывную связь с ним», – подчеркнул Небензя.

Накануне в преддверии Дня Победы запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».

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