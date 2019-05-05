На границе с Монголией усилен санитарно-карантинный контроль из-за чумы

В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой по чуме в Монголии в пунктах пропуска через российско-монгольскую границу усилен санитарно-карантинный контроль, сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор взаимодействует с монгольской стороной и проводит необходимые противоэпидемические мероприятия для снижения рисков распространения чумы в России, передает РИА «Новости».

«Согласно полученным данным и в Роспотребнадзоре имеющейся информации, российских граждан пострадавших от чумы на территории Монголии нет», – сообщили в ведомстве.

Также проводится комплекс мероприятий по профилактике инфекции, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российско-монгольскую границу.

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан России о том, что в Монголии выявлены случаи чумы. Также стало известно, что из-за карантина 17 российских туристов не смогли вовремя вернуться домой.