Россиян предупредили об угрозе чумы

Роспотребнадзор предупредил граждан России о том, что в провинции Баян-Улгий в Монголии выявлены случаи чумы.

Ведомство «обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок».

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что «зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом», которые вызваны «употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка». Это животное «является основным резервуаром возбудителя на территории природного очага» чумы.

В регионе объявлен карантин. Соответствующие меры принимают как министерство здравоохранения Монголии, так и Роспотребнадзор, который проводит «комплекс мероприятий по профилактике инфекции на приграничной территории», задействована «противочумная система Роспотребнадзора».