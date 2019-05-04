Российские туристы не смогли вылететь из Монголии из-за чумы

Из-за карантина, введенного на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 российских туристов не могут вернуться домой, сообщает посольство России в стране.

В диппредставительстве сообщили, что «из-за выявления чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий» на западе страны; карантин продлится с 30 апреля по 6 мая, передает ТАСС.

С посольством уже связались 17 туристов, которые остаются в Монголии из-за карантина.

«Проблем со здоровьем у них нет, надеемся, что 6 мая карантин будет снят и они вернутся домой. Мы находимся с ними в контакте и оказываем всю необходимую помощь», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что среди остающихся в провинции Баян-Улгий россиян – жители Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. Также там находятся туристы из других стран, в том числе США, Японии, Германии.

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан России о том, что в провинции Баян-Улгий в Монголии выявлены случаи чумы. Там «зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом», которые вызваны «употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка».