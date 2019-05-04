Партия Мэй с треском провалилась на выборах в Англии и Северной Ирландии

В Англии и Северной Ирландии прошли местные выборы, на которых Консервативная партия Великобритании показала худший результат с 1995 года, сообщают СМИ.

Консерваторы потеряли 1 тыс. 335 депутатских мандатов, утрачен контроль над 49 местными советами в Англии. Большинство у Консервативной партии осталось в 93 из 248 советов.

Неудачу связывают с тупиком в переговорах о Brexit, а также с отставкой министра обороны страны Гэвина Уильмсона, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

При этом главные противники Консервативной партии – лейбористы – также потеряли 86 депутатских кресел, утратив контроль над шестью местными советами.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, на которого возложила вину за несанкционированное распространение информации. Новым министром обороны назначена Пенни Мордонт.