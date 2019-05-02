Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

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2 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел к вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше, чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании - женщины - ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй, наконец, избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Помни Одессу

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я всё думаю – почему Одесса? Почему людей так затронула именно Одесса? Ведь мы много пережили на своём веку. Просто мы столкнулись с тем, с чем сталкиваться ещё не приходилось: мы столкнулись с сатаной, который внутри нас. Подробности...
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Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
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            Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

            От нового министра обороны Великобритании - женщины - ждут большей жесткости, чем от мужчин   2 мая 2019, 15:30
            Фото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
            Текст: Ольга Самофалова

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            Тереза Мэй, наконец, избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку.

            Новый министр обороны Великобритании Пенни Мордонт заявила, что считает Россию серьёзной угрозой мировому порядку, поскольку российская сторона 12 раз использовала право вето в ООН, когда дело касалось Сирии. По ее словам, Россия «дала Асаду зеленый свет на чудовищные преступления». 

            Кроме того, Мордонт – ярая сторонница Brexit «без сделки», напоминает RT

            Накануне вечером глава британского правительства Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, на которого возложила вину за несанкционированное распространение информации.

            Издание Sky News опубликовало письмо британского премьера Уильямсону, где она просит его уйти в отставку, так как она «утратила уверенность в его способности занимать эту должность».

            «На нашей встрече сегодня вечером я представила вам самую последнюю информацию о расследовании, которая содержит убедительные доказательства, свидетельствующие о вашей ответственности за несанкционированное разглашение. Никакой другой достоверной версии событий, объясняющих эту утечку, обнаружено не было», – говорится в письме Мэй.

            Представитель российского МИД Мария Захаровала написала в Facebook, что уже давно утратила веру в способность министра занимать свою должность. По ее словам, решение об увольнении Уильямсона было «гениальным, хотя и запоздавшим».

            «Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться»,

            По мнению сенатора Алексея Пушкова, обстоятельства отставки Уильямсона свидетельствуют о том, что министр «полностью провалился». «Невелика потеря», – написал он в Twitter.

            По его словам, на посту министра обороны Уильямсон «исповедовал примитивно-агрессивный стиль» и был заметен лишь нападками на Россию, а таких людей в Лондоне «пруд пруди». 

            Наследство Уильямсона

            «Тереза Мэй выразила кворум недоверия министру обороны, идет определенная ротация. Ей требуется усиление позиций именно по военному направлению, потому что предыдущий министр практически ничем не был отмечен... Кроме некоторых эпатажных выступлений в адрес России.

            Программа модернизации и перевооружения войск Британии шла вяло, корабли не ремонтировались. Наблюдалось множество скандалов по укомплектованию военнослужащих. Выяснилось, что большинство бригад в составе ВС Великобритании не укомплектовано полностью, а у некоторых недокомплектация составляла порядка 60%. Удивили так называемые национальные бригады – уэльские и шотландские, которые тоже оказались неукомплектованный. По технике было много вопросов. Только был спущен на воду авианосец, но как выяснилось, у него очень много недостатков, которые надо устранять. Помпезный спуск закончился неисправностями на борту. И этот авианосец, который должен был олицетворять мощь и силу Великобритании, был встречен достаточно критично», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Ленков. 

            «Предыдущий министр обороны как чиновник и руководитель ведомства показал себя еле-еле на троечку. Чтобы новому министру обороны удержаться на этом посту, ей нужно проявить твердость. Впрочем, в Великобритании уже традиционно женщины на высоких постах проявляют большую твердость. Вспомним Маргарет Тетчер и нынешнюю британскую королеву. Это женщины, сделанные из гранита», – добавляет эксперт. 

            В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью RT заметил, что это увольнение министра обороны «находится чуть в стороне от других громких отставок, которые были в кабинете Терезы Мэй». 

            «Мы видели, как министры добровольно уходили со своих постов, не соглашаясь с той политикой, которую пыталась навязать премьер-министр. Но в данной ситуации она сама стала инициатором увольнения, говоря, что Уильямсон некомпетентен и в подведомственных ему учреждениях происходит утечка документов», – пояснил он.

            Некомпетентность Уильямсона уже несколько раз попадала в поле зрения международного сообщества. Это свидетельствует о том, что часть руководства Соединенного Королевства не очень хорошо разбирается в своей работе, считает эксперт.

            «А это как раз и является непосредственным результатом того, что проблема Brexit в стране доминирует над истеблишментом, и серьезные, компетентные люди просто не хотят связывать себя с кабинетом Терезы Мэй, и премьер-министр вынуждена работать с теми, кто соглашается», –подытожил Солонников.

            Кто такая Мордонт

            Пенни Мордонт является резервистом ВМФ Великобритании в звании младшего лейтенанта.

            Когда в мае 2015 года Кэмерон сформировал первый за 18 лет полностью консервативный кабинет, Пенни Мордонт стала первой в британской истории женщиной на посту младшего министра Вооруженных сил.

            При Терезе Мей в 2016 году она стала младшим министром по делам лиц с ограниченными возможностями в министерстве труда и пенсий. 

            В ноябре 2017 года после вынужденной отставки Прити Пател назначена министром международного развития во втором кабинете Мэй. С 2018 года была министром по делам женщин и равенства.


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