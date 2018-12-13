На смену Мэй идет человек, считающий ЕС «тюрьмой, вроде Советской России»

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24 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...

Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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            На смену Мэй идет человек, считающий ЕС «тюрьмой, вроде Советской России»

            В понедельник Мэй станет жертвой «дворцового переворота», предрекает британская пресса   24 марта 2019, 19:00
            Фото: Clodagh Kilcoyne/Reuters
            Текст: Михаил Мошкин

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            Британская пресса хоронит правительство Терезы Мэй. «Переворот» по итогам «заговора министров» назначен на понедельник. Уже названы фамилии возможных преемников несостоявшейся «железной леди №2», которым придется отвечать за тяжелый процесс «вытаскивания» Соединенного королевства из ЕС.

            Министры правительства Терезы Мэй намерены добиваться ее отставки, более того, уже обсуждаются кандидатуры временных премьер-министров. Такую «информационную бомбу» взорвал накануне в твиттере политический обозреватель лондонской Sunday Times Тим Шипман. Источники, с которыми работает журналист, утверждают, что «переворот» назначен на понедельник. Источники, по утверждению Шипмана, более чем надежные. «Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров», – утверждает обозреватель, и те единодушно сказали – в отставку.

            «Вчера вечером Тереза Мэй оказалась в сетях полномасштабного государственного переворота – высокопоставленные министры решили свергнуть премьер-министра и заменить ее заместителем премьера Дэвидом Лидингтоном», – сообщают журналисты Sunday Times уже не в твиттере, а на своих страницах.

            «Переворот» – конечно, громкое слово, но то, что ситуация в британских верхах окончательно пошла кувырком после отсрочки брексита (за которую Мэй обрушилась на депутатов, «зарубивших» соглашение с Брюсселем). Напомним, что из Брюсселя продиктовали условия: выход королевства из Евросоюза будет отсрочен до 22 мая – при условии, если в британском парламенте все-таки одобрят соглашение. Мэй предупреждала, что крайний срок брексита – 30 июня.  Но не факт, что к этому моменту премьер-министра Великобритании будут звать «Тереза Мэй».

            Сведения, обнародованные Шипманом, легли на подготовленную почву. На прошлой неделе тему муссировала The Telegraph. «Пришло время миссис Мэй уйти», – цитировало издание слова министра образования Ники Морган, сторонницы сохранения членства Британии в ЕС. С другой стороны, Стив Бейкер – один из главных сторонников брексита в правительстве, замминистра по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза – уже призвал претендентов на лидерство «действовать уже сейчас», если они хотят убедить в своей правоте парламентариев. В итоге Мэй поддерживают лишь два министра в правительстве, остальные – за отставку, утверждает издание.

            Складывается впечатление: вопрос не в том, свергнет ли Терезу Мэй заговор министров, а в том, кто, пусть и временно, займет ее место. Тим Шипман из Sunday Times пишет, что, помимо Лидингтона, рассматриваются  еще две кандидатуры на роль и.о. премьера – глава МИД  Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

            Именно Гоува прочат в премьеры «предсказатели» из Mail on Sunday. Лидингтона они считают слишком «серым» и полагают, что его появление в премьерском кресле не устроит и «брекзитёров», и противников выхода Великобритании из ЕС. Иное дело Гоув или Хант – эти сторонники жесткого брексита не устроят только сторонников сохранения членства в Евросоюзе.

            Напомним, что Хант еще осенью

            назвал ЕС «тюрьмой, вроде Советской России»,

            и пообещал биться за брексит на британских условиях (и значит – не за компромиссный вариант, который выторговала у Брюсселя Мэй и который вызвал ярость в парламенте).

            Что же касается Гоува, то он – даром что занимает не самый  видный пост в правительстве Мэй – считается матерым консервативным хэдлайнером. Его фамилия обычно упоминается через запятую с именем бывшего главы МИД Бориса Джонсона, который считается негласным лидером «брекзитёров». Но заметим, фамилия Джонсона не фигурирует в числе преемников Мэй. Возможно, тори выдвинут его уже после выборов – против лидера лейбористов Джереми Корбина?

            По плану, следующие выборы в палату общин должны пройти в 2022-м, но призрак досрочного голосования может вот-вот материализоваться (во всяком случае, такой – не вполне фантастичный – вариант рассматривает Би-би-си, наряду с повторным референдумом по брекситу).

            Добавим, что противников выхода Британии становится все больше. Накануне число подданных Ее Величества, подписавших петицию в поддержку отмены результатов референдума 2016 года, превысило 4 млн человек. Как уже отмечалось, британское общество расколото: за брексит выступает простой народ, в основном в Англии и Уэльсе, против – элиты, молодежь, горожане в Англии и в целом – Шотландия и Северная Ирландия. Устроит ли их консерватор – жесткий «брекзитёр» на месте Мэй? Сложно сказать, но то, что «не железная леди» не устраивает уже и собственных сторонников из числа консерваторов, очевидно.

            «Отставка Терезы Мэй обсуждалась практически с момента ее назначения, сразу после референдума 2016 года. Особенно актуально это стало в 2017 году, когда результаты консервативной партии на досрочных выборах оказались хуже, чем они были до этого», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. Отставку Мэй ждали и в 2018-м, и сейчас, как мы видим, эта тема не теряет актуальности, заметил он. «Та информация, которая циркулирует сейчас – и вновь появляющиеся слухи и какие-то прямые заявления – все это неудивительно, учитывая и масштаб кризиса (выражающегося в противостоянии между парламентом и кабинетом Мэй), и давно существующие настроения», – добавил Куликов.

            Очевидно, что премьер-министр ошиблась тактикой, полагает эксперт. «Ее настойчивость, безапелляционность,  желание протолкнуть то соглашение с ЕС, которого она добилась (и в том виде, в котором оно было заключено), категорическое нежелание рассматривать другие варианты – все это отпугнуло даже тех, кто рассматривал себя в качестве сторонника или даже друга Мэй», – констатировал Куликов.

            Также нельзя не учитывать нагнетание ситуации вокруг Брексита. Собеседник отмечает:

             «Один дедлайн выхода Великобритании из ЕС, 29 марта, уже пропущен. Теперь ближайший срок – 12 апреля. К этому времени Великобритания должна определиться, в каком виде она будет выходить из Евросоюза и будет ли выходить вообще».

            Британцы уже имели возможность увидеть реакцию лидеров Евросоюза, их скептицизм относительно способностей Мэй. Вкупе с уже упомянутым углублением разочарования британских депутатов, все это добавляет веса тем слухам, которые сейчас циркулируют. «Да уже и нельзя сказать, что это только слухи – это один из сценариев, которые сейчас обсуждаются», – резюмировал Куликов.

            Но в Лондоне признают – отставка Мэй не решит проблем, связанных с брекситом. Об этом, без обиняков, сказал в воскресенье Sky News глава минфина в нынешнем правительстве Филип Хаммонд. «Замена премьер-министра нам не поможет, как и замена правящей партии, – цитирует интервью министра ТАСС. – Нам необходимо найти ответ на вопрос о том, какой вариант брексита будет приемлем для парламента. На какие дальнейшие шаги парламент согласится, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит брексит без сделки (с ЕС), а также крайне серьезного вызова нашей демократии и политической системе, которым обернулся бы отказ от выхода из ЕС». Пока же сообщается, что на случай «брексита без сделки» в готовность приведены 3,5 тысячи военных, включая специальную группу в ядерном бункере.


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