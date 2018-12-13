На смену Мэй идет человек, считающий ЕС «тюрьмой, вроде Советской России»

Британская пресса хоронит правительство Терезы Мэй. «Переворот» по итогам «заговора министров» назначен на понедельник. Уже названы фамилии возможных преемников несостоявшейся «железной леди №2», которым придется отвечать за тяжелый процесс «вытаскивания» Соединенного королевства из ЕС.

Министры правительства Терезы Мэй намерены добиваться ее отставки, более того, уже обсуждаются кандидатуры временных премьер-министров. Такую «информационную бомбу» взорвал накануне в твиттере политический обозреватель лондонской Sunday Times Тим Шипман. Источники, с которыми работает журналист, утверждают, что «переворот» назначен на понедельник. Источники, по утверждению Шипмана, более чем надежные. «Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров», – утверждает обозреватель, и те единодушно сказали – в отставку.

«Вчера вечером Тереза Мэй оказалась в сетях полномасштабного государственного переворота – высокопоставленные министры решили свергнуть премьер-министра и заменить ее заместителем премьера Дэвидом Лидингтоном», – сообщают журналисты Sunday Times уже не в твиттере, а на своих страницах.

«Переворот» – конечно, громкое слово, но то, что ситуация в британских верхах окончательно пошла кувырком после отсрочки брексита (за которую Мэй обрушилась на депутатов, «зарубивших» соглашение с Брюсселем). Напомним, что из Брюсселя продиктовали условия: выход королевства из Евросоюза будет отсрочен до 22 мая – при условии, если в британском парламенте все-таки одобрят соглашение. Мэй предупреждала, что крайний срок брексита – 30 июня. Но не факт, что к этому моменту премьер-министра Великобритании будут звать «Тереза Мэй».

Сведения, обнародованные Шипманом, легли на подготовленную почву. На прошлой неделе тему муссировала The Telegraph. «Пришло время миссис Мэй уйти», – цитировало издание слова министра образования Ники Морган, сторонницы сохранения членства Британии в ЕС. С другой стороны, Стив Бейкер – один из главных сторонников брексита в правительстве, замминистра по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза – уже призвал претендентов на лидерство «действовать уже сейчас», если они хотят убедить в своей правоте парламентариев. В итоге Мэй поддерживают лишь два министра в правительстве, остальные – за отставку, утверждает издание.

Складывается впечатление: вопрос не в том, свергнет ли Терезу Мэй заговор министров, а в том, кто, пусть и временно, займет ее место. Тим Шипман из Sunday Times пишет, что, помимо Лидингтона, рассматриваются еще две кандидатуры на роль и.о. премьера – глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

Именно Гоува прочат в премьеры «предсказатели» из Mail on Sunday. Лидингтона они считают слишком «серым» и полагают, что его появление в премьерском кресле не устроит и «брекзитёров», и противников выхода Великобритании из ЕС. Иное дело Гоув или Хант – эти сторонники жесткого брексита не устроят только сторонников сохранения членства в Евросоюзе.

Напомним, что Хант еще осенью

назвал ЕС «тюрьмой, вроде Советской России»,

и пообещал биться за брексит на британских условиях (и значит – не за компромиссный вариант, который выторговала у Брюсселя Мэй и который вызвал ярость в парламенте).

Что же касается Гоува, то он – даром что занимает не самый видный пост в правительстве Мэй – считается матерым консервативным хэдлайнером. Его фамилия обычно упоминается через запятую с именем бывшего главы МИД Бориса Джонсона, который считается негласным лидером «брекзитёров». Но заметим, фамилия Джонсона не фигурирует в числе преемников Мэй. Возможно, тори выдвинут его уже после выборов – против лидера лейбористов Джереми Корбина?

По плану, следующие выборы в палату общин должны пройти в 2022-м, но призрак досрочного голосования может вот-вот материализоваться (во всяком случае, такой – не вполне фантастичный – вариант рассматривает Би-би-си, наряду с повторным референдумом по брекситу).

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Добавим, что противников выхода Британии становится все больше. Накануне число подданных Ее Величества, подписавших петицию в поддержку отмены результатов референдума 2016 года, превысило 4 млн человек . Как уже отмечалось, британское общество расколото: за брексит выступает простой народ, в основном в Англии и Уэльсе, против – элиты, молодежь, горожане в Англии и в целом – Шотландия и Северная Ирландия. Устроит ли их консерватор – жесткий «брекзитёр» на месте Мэй? Сложно сказать, но то, что « не железная леди » не устраивает уже и собственных сторонников из числа консерваторов, очевидно.

«Отставка Терезы Мэй обсуждалась практически с момента ее назначения, сразу после референдума 2016 года. Особенно актуально это стало в 2017 году, когда результаты консервативной партии на досрочных выборах оказались хуже, чем они были до этого», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. Отставку Мэй ждали и в 2018-м, и сейчас, как мы видим, эта тема не теряет актуальности, заметил он. «Та информация, которая циркулирует сейчас – и вновь появляющиеся слухи и какие-то прямые заявления – все это неудивительно, учитывая и масштаб кризиса (выражающегося в противостоянии между парламентом и кабинетом Мэй), и давно существующие настроения», – добавил Куликов.

Очевидно, что премьер-министр ошиблась тактикой, полагает эксперт. «Ее настойчивость, безапелляционность, желание протолкнуть то соглашение с ЕС, которого она добилась (и в том виде, в котором оно было заключено), категорическое нежелание рассматривать другие варианты – все это отпугнуло даже тех, кто рассматривал себя в качестве сторонника или даже друга Мэй», – констатировал Куликов.

Также нельзя не учитывать нагнетание ситуации вокруг Брексита. Собеседник отмечает:

«Один дедлайн выхода Великобритании из ЕС, 29 марта, уже пропущен. Теперь ближайший срок – 12 апреля. К этому времени Великобритания должна определиться, в каком виде она будет выходить из Евросоюза и будет ли выходить вообще».

Британцы уже имели возможность увидеть реакцию лидеров Евросоюза, их скептицизм относительно способностей Мэй. Вкупе с уже упомянутым углублением разочарования британских депутатов, все это добавляет веса тем слухам, которые сейчас циркулируют. «Да уже и нельзя сказать, что это только слухи – это один из сценариев, которые сейчас обсуждаются», – резюмировал Куликов.

Но в Лондоне признают – отставка Мэй не решит проблем, связанных с брекситом. Об этом, без обиняков, сказал в воскресенье Sky News глава минфина в нынешнем правительстве Филип Хаммонд. «Замена премьер-министра нам не поможет, как и замена правящей партии, – цитирует интервью министра ТАСС. – Нам необходимо найти ответ на вопрос о том, какой вариант брексита будет приемлем для парламента. На какие дальнейшие шаги парламент согласится, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит брексит без сделки (с ЕС), а также крайне серьезного вызова нашей демократии и политической системе, которым обернулся бы отказ от выхода из ЕС». Пока же сообщается, что на случай «брексита без сделки» в готовность приведены 3,5 тысячи военных, включая специальную группу в ядерном бункере.