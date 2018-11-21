Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Тереза Мэй сохранила пост главы Консервативной партии и премьер-министра Британии.

Однако по среднестатистической отечественной реакции вчера утром, когда стало известно о предстоящем голосовании по вотуму недоверия, выяснилось, что большая часть российского общества, включая многочисленных экспертов, не вполне понимает суть текущих процессов вокруг Брексита. А дело, разумеется, именно в нем.

Что ж, стоит прояснить некоторые моменты.

Госпожа Мэй, с одной стороны, является политическим камикадзе, а с другой – фигурой комической, начиная с претензий на статус второй Маргарет Тэтчет и заканчивая уверенностью в своих танцевальных талантах, что толкает ее на демонстрацию оных на публике. В этом смысле она вполне заслуживает ехидных острот и колкостей, что сыплются на нее со всех сторон.

Однако вчерашние события к таковым не относятся, поскольку британский премьер разыграла классическую комбинацию для любой парламентской системы – и сделала это успешно. Что, собственно, и показали итоги голосования.

Для понимания происходящего стоит обратиться к существу проблемы.

Она заключается в том, что британский правящий класс в вопросе Брексита завел себя – и страну – в тупик, из которого нет хорошего выхода. А есть две откровенно плохих альтернативы.

Первая – принятие подготовленного соглашения с ЕС и выход Британии из Евросоюза по прописанной там дорожной карте. Соглашение это не просто плохое и крайне невыгодное для Британии. Оно еще и откровенно унизительное и оскорбительное для нее. Так что совсем не зря британские парламентарии выкаблучиваются, не желая голосовать за него.

Проблема в том, что на фоне второго варианта действий, который вступит в силу, если первый провалится, данное соглашение выглядит пристойным и даже выгодным. Поскольку в противном случае Британия будет выходить из ЕС безо всяких предварительных договоренностей.

Ах да, пункта отменить Брексит и оставить все как есть в меню нет. По очень простой причине: если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе.

Ничего удивительного, что идея повторного референдума, который мог бы дать уже иной результат, наглухо блокируется британским правительством, хотя большую часть его составляют люди, которые изначально были противниками Брексита.

Именно в этом суть текущих лондонских разборок, и позиция парламента в происходящих процессах вполне органична.

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Соглашение с ЕС ужасно, и депутаты вполне закономерно не хотят портить свои политические карьеры его поддержкой, обоснованно подозревая, что это может им аукнуться позже, когда все «пеночки» договоренностей с Брюсселем станут реальностью и повлияют на обыденную жизнь страны.

Однако если парламент провалит утверждение соглашения, последствия этого решения будут для Британии куда хуже, что вполне понимают британские политики и государственные деятели. Вот и устраивают депутаты – причем, прежде всего, правящей коалиции – водевиль, пытаясь уклониться от исполнения крайне неприятной для них роли. В результате чего голосование по Брекситу было даже отложено на днях.

В свою очередь Тереза Мэй прибегла, как и было сказано, к классическому для парламентских систем ходу – вопросу о вотуме недоверия ей.

Проблема в том, что и в этом вопросе у британцев тоже нет хорошего выхода. Мэй выполняет самоубийственную для своей политической карьеры функцию, и желающих заменить ее на этом поприще немного. Это тот самый случай, когда лучше не спешить, предоставив предшественнику выполнить всю грязную работу.

Именно это и предопределило решение парламента, когда фрондирующие премьеру силы из правящей коалиции внезапно проявили солидарность и подтвердили свою поддержку. Однако тем самым они взяли на себя обязательства поддержать соглашение по Брекситу – просто потому, что это является главным на данный момент пунктом политической повестки Терезы Мэй. И раз депутаты подтвердили свое доверие к ней, они теперь обязаны поддержать продвигаемый ею документ.

В общем, вчера был вовсе не судьбоносный для Терезы Мэй и Британии день, а вполне рядовой для многовекового британского парламентаризма, и результаты голосования стали абсолютно закономерным его итогом.

Впрочем, это ничуть не снижает общего масштаба происходящего, когда на глазах мира континентальная Европа с явным удовольствием (и, похоже, припоминая все исторические обиды за последние века) топчет Британию, лишая некогда великую и правившую миром систему остатков сакрального могущества.