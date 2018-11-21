Почему Тереза Мэй сорвала голосование по Брекситу

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10 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Чубайс уличил россиян в неблагодарности к олигархамФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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Как феминистки калечат русский язык

На фото, если верить современным феминисткам - солдатка. Хотя на самом деле это слово означает в русском языке жену или вдову солдатаФото: Сергей Коньков/ТАСС
«Едва ли самой женщине-медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач», – рассказал газете ВЗГЛЯД известный лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз. По его словам, широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы. Подробности...
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Киев строит «поместную церковь» методами большевиков

На фото – священники Украинской православной церкви, вызванные на допрос в СБУФото: rivne.church.ua
Репрессии и гонения начались на Украине против православных священников – тех, кто не желает стать предателем по отношению к Московскому патриархату и единственной в стране канонической церкви. СБУ шантажирует священнослужителей тюрьмой. Действия киевских декоммунизаторов поразительно напоминают чисто коммунистическую практику столетней давности. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у христианства и феминизма

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То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
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          Почему Тереза Мэй сорвала голосование по Брекситу

          То, что согласовали Мэй и ЕС, – это не очень удачный компромисс   10 декабря 2018, 22:22
          Фото: Thierry Roge/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Олег Москвин

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          Евросоюз получил пренеприятное известие из Лондона. Голосование британского парламента по Брекситу отложено, причем так, что это больше похоже на отмену. Решение, о котором сообщила премьер Тереза Мэй, еще менее приятно для нее самой – «кризисный менеджер» расписывается в невозможности найти компромисс у себя дома. Какой вариант развода с ЕС теперь ожидает Британию, и состоится ли этот развод?

          Вторник не станет судьбоносным для Британии и Европы днем – в понедельник премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что отложила голосование в парламенте по Брекситу. Но при этом из уст Мэй прозвучало судьбоносное заявление, которое свидетельствует не об откладывании, а о срыве голосования. Глава британского правительства сказала, что сделка с Евросоюзом не может быть утверждена. Заявление Мэй, впрочем, не стало сюрпризом – ранее о том, что голосование не состоится, сообщалось со ссылкой на неофициальные источники.

          «Я внимательно прислушивалась к мнениям в течение трех дней дебатов по сделке. Остается обеспокоенность относительно решения пограничного вопроса. Сделка в таком виде не могла быть утверждена парламентом, я переношу ее рассмотрение», – цитирует объяснение Мэй РИА «Новости».

          Таким образом хозяйка Даунинг-стрит расписалась в неспособности найти компромисс, который устроил бы приверженцев различных вариантов выхода страны из ЕС. Руководству Евросоюза, явно входящего в период турбулентности (одним из симптомов которого стали нынешние волнения в Париже), известия из Лондона явно не прибавят оптимизма.

          Ранее все 27 государств – членов ЕС на своем саммите утвердили разработанный и одобренный британским правительством вариант Брексита. Он предполагает относительно мягкий выход из Евросоюза, с сохранением единого таможенного пространства между Великобританией и ЕС. Однако уговорить депутатов британского парламента оказалось куда более сложным делом, чем договориться со всеми странами Евросоюза.

          «Мэй пытается маневрировать, но принципиально она не может ничего изменить, – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. – Она отменила голосование, потому что, очевидно, не набирает голосов, достаточных для утверждения ее варианта. Теперь она старается вести торг, чтобы каким-то образом найти сторонников за тот вариант Брексита, который она отстаивает».

          Между тем в четверг Мэй должна уехать в Брюссель на саммит ЕС. Конечно, до этого времени ей бы неплохо уговорить депутатов, иначе дальнейшие переговоры об условиях выхода из Евросоюза провалятся. Но вряд ли это получится.

          «Пока переговоров с ЕС по Брекситу не будет, поскольку сейчас решение должно быть за британским парламентом», – пояснила газете ВЗГЛЯД руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

          Эксперт отмечает, что ситуация дошла до такой стадии, так как устраивающего всех британцев решения по Брекситу так и не нашлось.

          «Соглашение, которое заключили правительство Терезы Мэй и ЕС, по большому счету не устраивает в Великобритании и тех, кто выступал за выход из Евросоюза, и тех, кто выступал за то, чтобы остаться.

          Вариант Мэй – компромиссный, но ни те, ни другие не выступали за компромисс. Одни выступали за жесткий Брексит, чтобы выйти из ЕС и проводить самостоятельную, в том числе, внешнеторговую, политику, а другие хотели просто остаться в ЕС, без выхода из европейского таможенного союза, без проблем с перемещением и так далее», – отмечает эксперт.

          То, что согласовали Мэй и ЕС – это не очень удачный компромисс. Но проблема в том, что удачного компромисса просто не существует. Виной тому – ирландская проблема. «Если бы можно было закрыть границу между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, процесс Брексита был бы более понятным, – говорит Бабынина. – Стороны договорились бы о промежуточном периоде, в ходе которого согласовали бы все спорные вопросы. Но закрыть границу по политическим и экономическим соображениям нельзя, а чтобы оставить ее открытой, ЕС должен получить гарантию, что она не станет «черной дырой» в европейский таможенный союз и единый внутренний рынок Евросоюза».

          Отсутствие границ между обеими частями Ирландии – той, которая подконтрольна Великобритании, и которая образует отдельное государство – является одним из важнейших условий невозобновления североирландского конфликта.

          Неслучайно обе страны, Великобритания и Ирландия, даже вступали в ЕС одновременно и все соглашения, касающиеся перемещений через границу, тщательно согласовывали. Кроме того, экономика обеих частей Ирландии слишком тесно связаны, работа многих предприятий и фирм тесным образом зависит от поставок из-за разных частей острова. Некоторые местные политики прогнозируют, что, если жесткая граница, которая существует у стран, входящих в ЕС со странами не входящими в ЕС, все-таки появится, столкновения между католической и протестантской общинами Северной Ирландии возобновятся.

          Как ситуация с Брекситом будет развиваться дальше, эксперты сказать затруднились. «Варианты могут быть любыми: отставка правительства, досрочные парламентские выборы, второй референдум – все, что угодно», – считает Бабынина. Но, может быть, депутатов все-таки удастся в конце концов уговорить согласиться на компромиссный вариант.

          По мнению Коктыша, все же более реальна перспектива отставки Мэй. Эксперт отмечает:

          «Существует замечательное выражение: у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Соответственно, переговоры по Брекситу превратились в поражение для Великобритании, и Мэй очень боится, что ее оставят наедине с этим поражением».

          Коктыш уверен, что избиратели не поймут Мэй, если затея с Брекситом провалится. «Если проваливается голосование, это равносильно вотуму недоверия правительству, потому что оно было сформировано с единственной целью, – напоминает он. – Правительство должно было обеспечить политическое оформление того, что было принято на референдуме июня 2016 года, на котором большинство британцев высказались за выход из Евросоюза».

          А ведь известна уже четкая дата, когда Великобритания должна, просто обязана покинуть ЕС. Согласно «конституции Евросоюза», так называемому Лиссабонскому договору, с момента подачи уведомления страны на выход из ЕС и до самого выхода должно пройти два года. Уведомление Великобритания подала 29 марта 2017 года. Значит, страна должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

          Если не уложится в срок, уведомление страны могут признать недействительным и это государство, против своего желания, останется в Евросоюзе. Стране придется подавать уведомление по новой – и опять ждать два года. Впрочем, европейцы уже подсказали британцам подходящее решение. Европейский суд постановил, что Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от выхода из Евросоюза. Для этого не потребуется согласия 27 стран ЕС и вообще никаких согласований. Просто решение правительства. Которому, правда, для этого требуется совсем нехитрый пустячок: наплевать на мнение избирателей.


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