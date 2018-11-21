Тереза Мэй получила новогоднюю отсрочку от отставки

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13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 08:53  |  vz.ru
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Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
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Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

Проблема дезинформации и оскорблений в Сети – проблема общемироваяФото: imago stock&people/Global Look Press
Пакет законов, карающий за распространение фейков и оскорбление государственных институтов и символов, внесен в Госдуму. За то и другое предлагается наказывать административно. Что произойдет, если пакет будет принят? Его авторы утверждают, что лишь дополняют уже имеющееся законодательство. Кроме того, законодательные изменения вполне соответствуют европейской и мировой практике. Подробности...
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«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
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Тереза Мэй получила новогоднюю отсрочку от отставки

Тереза Мэй получила небольшую отсрочкуФото: Leon Neal/Pool/Reuters
Тереза Мэй избежала вотума недоверия со стороны собственной партии. Теперь она останется премьер-министром Великобритании – но недолго, потому через месяц с небольшим парламент провалит соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Страна погружается в глубокий политический кризис. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится

Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
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          Тереза Мэй получила новогоднюю отсрочку от отставки

          Тереза Мэй получила небольшую отсрочку   13 декабря 2018, 08:18
          Фото: Leon Neal/Pool/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Тереза Мэй избежала вотума недоверия со стороны собственной партии. Теперь она останется премьер-министром Великобритании – но недолго, потому через месяц с небольшим парламент провалит соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Страна погружается в глубокий политический кризис.

          Терезу Мэй часто сравнивали с Маргарет Тэтчер – но кроме того, что это две единственные женщины на посту премьера, их мало что объединяло. Сегодня общего стало еще меньше: если Тэтчер потеряла свой пост в результате потери доверия собственной партии, то Мэй удалось получить поддержку однопартийцев в почти безнадежной ситуации. Правда Тэтчер к моменту своего падения возглавляла правительство уже 11 лет, а Мэй правит всего 31 месяц. Но хотя в среду она не получила вотума недоверия от своей же партии, долго продержаться ей все равно не удастся. Брексит ломает не только карьеры британских политиков – но и ставит под вопрос само будущее Соединенного Королевства.

          Накануне Мэй решила отложить намечавшееся на вторник голосование в палате общин по соглашению с Евросоюзом – признав, что оно будет провалено. Против были как противники Брексита из лейбористской оппозиции, так и многие сторонники Брексита из рядов ее собственной Консервативной партии. Одним соглашение не нравилось как слишком мягкое, а другим – как слишком жесткое, но суть дела в том, что британские элиты не знают, что им в принципе делать с Брекситом. За Брексит выступает простой народ, Англия и Уэльс, против него – столица, молодежь, Шотландия и Северная Ирландия.

          И, конечно, против выхода – большая часть истеблишмента, особенно его транснациональная часть. Лондон все еще финансовая столица мира, хотя и падающая, а выход из ЕС приведет к потере им этого неофициального статуса. Конечно, если в ЕС усилится разброд и шатания и вслед за Великобританией на выход последуют и другие страны, то Лондон, напротив, окажется в выигрыше – но при всей сложности и проблемности следующего года для Евросоюза пока что его положение явно не критическое. Грубо говоря, ЕС нездоров – но Великобритания в еще худшем положении. Достаточно сказать, что осуществленный Брексит почти автоматически приведет к распаду страны – и так сепаратистски настроенная Шотландия, которая к тому же хочет остаться в ЕС, начнет подготовку к провозглашению независимости (через новый референдум или в парламенте).

          Однако просто так отменить Брексит нельзя – поэтому нужно было провести его так, чтобы страна как бы вышла из ЕС, но при этом и осталась в нем. Возможностей для этого много – но стойкие сторонники Брексита зорко следили за подобными фокусами. Нынешний проект соглашения дает им основания говорить о том, что Великобритания толком и не выходит из ЕС – в нем, по сути, остается Северная Ирландия, да и переходный период может растянуться на несколько лет. А за это время, говорят они, власти проведут новый референдум – и на нем напуганные избиратели проголосуют за то, чтобы все-таки остаться в Евросоюзе.

          Поэтому против Мэй объединились и сторонники реального Брексита в ее партии, и противники Брексита как такового. Дело не в Мэй – а в невозможности самого Брексита.

          Победа во внутрипартийном голосовании ничего принципиально не меняет для Мэй – соглашение по Брекситу все равно не пройдет через парламент. Сейчас Мэй собирается поехать в Брюссель, чтобы уговорить собирающихся там лидеров ЕС пойти на уступки по Северной Ирландии, но шансы на то, что ей пойдут навстречу, как и на то, что даже после этого палата общин одобрит соглашение, крайне невелики. Мэй уже пообещала, что соглашение в любом случае будет представлено в парламент до 21 января – но что может измениться за это время?

          Принципиально – ничего. Евросоюз почти открыто играет на срыв выхода Великобритании из ЕС – европейские атлантисты не хотят этого. Точно так же, как и те британцы, кто ставит интересы Сити выше интересов всей страны, и те, кто просто боится, что самостоятельная жизнь отрицательно скажется на уровне жизни бывшей первой державы мира. Напротив, британские сторонники жесткого выхода хотят уйти, хлопнув дверью – и не пойдут ни на какие компромиссы.

          Что будет после того как Мэй потерпит неизбежное поражение в парламенте при голосовании по соглашению о выходе из  Евросоюза? Формально она может не уходить в отставку - но скорее всего она не усидит в своем кресле. К власти придет или Борис Джонсон, или другой сторонник жесткого выхода – и начнется торговаться с Брюсселем по поводу больших уступок со стороны ЕС. Эти торги не будут удачными – ЕС чувствует себя сильной стороной и не пойдет на принципиальные уступки. Но тогда у сторонников жесткой линии в Лондоне останется только один вариант – выйти из ЕС вообще без всякого соглашения. Это сильнейшим образом ударит по британской экономике – но рубить, так рубить.

          Впрочем, даже такой сценарий представляется не самым вероятным. Гораздо более реальным видится вариант, при котором падение кабинета Мэй приведет к новым парламентским выборам – на которых вопрос о Брексите будет центральным. Если победят лейбористы, то они проведут максимально мягкий Брексит – или даже поставят вопрос о новом референдуме. Победа консерваторов, расколотых на сторонников и противников Брексита, представляется маловероятной – это было бы возможно только в том случае, если бы тому же Борису Джонсону удалось консолидировать партию вокруг варианта жесткого Брексита и сыграть на усиливающихся проблемах в самом ЕС. Как всегда, вопрос упирается в нехватку времени: до Брексита осталось немногим более 100 дней. Если отставка  Мэй случится в середине января и будет сопровождаться роспуском парламента, то выборы состоятся уже после выхода страны из ЕС.

          Но в любом случае - практически нет шансов на полноценный выход Великобритании из Евросоюза. Если, конечно, королевство хочет оставаться Соединенным.


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