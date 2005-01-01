Лидеры ЕС приняли решение по отсрочке Brexit

Лидеры 27 стран, сохраняющих членство в Европейском союзе, на саммите единогласно приняли решение в ответ на запрос Великобритании по отсрочке Brexit, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Об этом он написал в Twitter, не уточнив подробностей. Туск сообщил, что теперь планирует встретиться с премьером Великобритании Терезой Мэй.

«Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе с Брюсселем, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет», – позднее уточнил Туск.

В опубликованном в четверг вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Brexit говорится, что выход Британии из ЕС будет отложен до 12 апреля, если британский парламент не поддержит соглашение с Брюсселем, передает ТАСС.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц, покидая саммит ЕС, уточнил, что выход Великобритании из сообщества будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что крайний срок Brexit – 30 июня. Она также предупреждала, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.

Между тем, как сообщает телеканал Sky News, британские вооруженные силы привели в состояние готовности специальную группу военнослужащих в ядерном бункере на случай выхода страны из состава Европейского союза без заключения соглашения.