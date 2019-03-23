Количество подписей жителей Британии в поддержку отмены Brexit превысило 4 млн

Свыше 4 млн жителей Великобритании поддержали петицию об отмене Brexit, согласно которой государство должно остаться в составе Евросоюза.

На 10.00 субботы по Гринвичу (13.00 мск) петиция об отмене Brexit получила поддержку 4 млн и 59 тыс. граждан Британии и лиц, постоянно проживающих на ее территории, передает ТАСС со ссылкой на документ, размещенный парламентом Соединенного Королевства.

Самая популярная на нынешний день петиция – это ходатайство о проведении повторного референдума по Brexit, собравшая в 2016 году 4 млн и 150 тыс. подписей.

Отмечается, что в Великобритании любая петиция, которая набрала более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции властей, а после достижения 100 тыс. подписей должна быть рассмотрена в парламенте. При этом любое количество подписей не гарантирует, что требования сторонников петиции будут удовлетворены.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что крайний срок Brexit – 30 июня. Она также предупреждала, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе с Брюсселем.