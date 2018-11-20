Британские политики похожи на Дживса с Вустером

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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандаловФото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиенов и «солдат НАТО». Подробности...

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          Глеб Кузнецов

          Британские политики похожи на Дживса с Вустером

          Глеб Кузнецов
          политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          		 17 января 2019, 19:15

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          Кроме шуток. Вчера краем глаза следил за дебатами в Палате общин по поводу уже не брекзита, а судьбы кабинета Мэй, сегодня просмотрел - опять же краем глаза – политическую прессу Англии и понял – вот он живой пример, когда Путин наконец-то оказал прямое влияние на внутреннюю политику ключевой страны западного мира.

          Все аргументы сторонников Мэй вчера сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». Мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про заговоры, шпиенов и «солдат НАТО», а основным лейтмотивом обсуждения важнейшей темы в британском парламенте в это время являются утверждения, что правительство Мэй – последняя стена, которая спасает Британию от капитуляции перед жутким Путиным.

          Корбин – отказавшийся поддержать правительство в то время как Россия творила террористические бесчинства прямо на священной британской земле (на почве, я бы даже сказал, soil было употреблено) – с подачи Путина развалит армию, поссорится с союзниками, уничтожит экономику страны. Т.е. буквально альтернативой правительству Мэй является уничтожение страны. Это не какой-то заднескамеечник выступает на их аналоге Царьград ТВ. Это сама Мэй и матерые консервативные хедлайнеры типа Майка Гоува. А массовые газеты пишут что-то вроде «Путинского агента не пустили к власти».

          Учитывая, что больше аргументов то и не было предъявлено, можно сказать, что перевес в 19 голосов, который решил судьбу правительства Мэй в этот раз получены вполне себе на хайпе по поводу дела Скрипалей и жуткой «террористической активности» России на британской soil. Даже умеренные высказывались в том смысле, что у Корбина нет тех качеств лидера, которые нужны руководителю страны в условиях российской угрозы, которая носит фундаментальный, онтологический, если угодно, характер.

          Так что, что касается Трампа сказать сложно, но продолжение премьерства Мэй было бы невозможным без «российского вмешательства» и «российской повестки». Дело Скрипалей сегодня – «онтологическая и фундаментальная» основа ее карьеры.

          Фото: Francois Lenoir/Reuters

          Это влечет за собой очевидные последствия. Поскольку Мэй в отставку не хочется, истерика и нагнетание будет продолжено. Позиционирование Мэй как «военного лидера» и попытки сконструировать консенсус «ради выживания государства под давлением» с контртезисом – «кто против Мэй и ее планов, тот против государства как такового» будут также продолжаться.

          Ну и несколько в сторону. Британские политики похожи сегодня по манере на столетней давности элиту из книг и фильмов про Дживса с Вустером. Истеричность, аффективная манера речи, априорный отказ от любой диалоговой стратегии в самопрезентации, стремление к бесконечному самолюбованию, любовь к нарочитости, избыточности во всем от манер до одежды. Посмотрите видео с тем же Гоувом – он не настолько намозолил глаза как Мэй или Борис Джонсон.

          Сатирики бель эпок и интербеллума – от Вудхауса с Джеромом до Ивлина Во писали очевидно с натуры, усиливая и выпячивая потребные для своих персонажей качества, но кто бы мог подумать, что именно их герои станут ролевой моделью для действующих элит через 100 лет.

          Хотя с другой стороны, и наши министры с капиталистами иногда, кажется, черпают вдохновение для своих образов у мистера Твистера и прочих героев антибуржуазной литературы полувековой и более давности. Это интересно, но видимо легкая сатирическая литература (да и кино, полагаю) оказывает на людей значительно большее влияние (даже если авторы не только этого не ожидают, но и стремятся предостеречь читателей), чем любой другой жанр.

          Источник: Блог Глеба Кузнецова


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