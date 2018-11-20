Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Кроме шуток. Вчера краем глаза следил за дебатами в Палате общин по поводу уже не брекзита, а судьбы кабинета Мэй, сегодня просмотрел - опять же краем глаза – политическую прессу Англии и понял – вот он живой пример, когда Путин наконец-то оказал прямое влияние на внутреннюю политику ключевой страны западного мира.

Все аргументы сторонников Мэй вчера сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». Мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про заговоры, шпиенов и «солдат НАТО», а основным лейтмотивом обсуждения важнейшей темы в британском парламенте в это время являются утверждения, что правительство Мэй – последняя стена, которая спасает Британию от капитуляции перед жутким Путиным.

Корбин – отказавшийся поддержать правительство в то время как Россия творила террористические бесчинства прямо на священной британской земле (на почве, я бы даже сказал, soil было употреблено) – с подачи Путина развалит армию, поссорится с союзниками, уничтожит экономику страны. Т.е. буквально альтернативой правительству Мэй является уничтожение страны. Это не какой-то заднескамеечник выступает на их аналоге Царьград ТВ. Это сама Мэй и матерые консервативные хедлайнеры типа Майка Гоува. А массовые газеты пишут что-то вроде «Путинского агента не пустили к власти».

Учитывая, что больше аргументов то и не было предъявлено, можно сказать, что перевес в 19 голосов, который решил судьбу правительства Мэй в этот раз получены вполне себе на хайпе по поводу дела Скрипалей и жуткой «террористической активности» России на британской soil. Даже умеренные высказывались в том смысле, что у Корбина нет тех качеств лидера, которые нужны руководителю страны в условиях российской угрозы, которая носит фундаментальный, онтологический, если угодно, характер.

Так что, что касается Трампа сказать сложно, но продолжение премьерства Мэй было бы невозможным без «российского вмешательства» и «российской повестки». Дело Скрипалей сегодня – «онтологическая и фундаментальная» основа ее карьеры.

Это влечет за собой очевидные последствия. Поскольку Мэй в отставку не хочется, истерика и нагнетание будет продолжено. Позиционирование Мэй как «военного лидера» и попытки сконструировать консенсус «ради выживания государства под давлением» с контртезисом – «кто против Мэй и ее планов, тот против государства как такового» будут также продолжаться.

Ну и несколько в сторону. Британские политики похожи сегодня по манере на столетней давности элиту из книг и фильмов про Дживса с Вустером. Истеричность, аффективная манера речи, априорный отказ от любой диалоговой стратегии в самопрезентации, стремление к бесконечному самолюбованию, любовь к нарочитости, избыточности во всем от манер до одежды. Посмотрите видео с тем же Гоувом – он не настолько намозолил глаза как Мэй или Борис Джонсон.

Сатирики бель эпок и интербеллума – от Вудхауса с Джеромом до Ивлина Во писали очевидно с натуры, усиливая и выпячивая потребные для своих персонажей качества, но кто бы мог подумать, что именно их герои станут ролевой моделью для действующих элит через 100 лет.

Хотя с другой стороны, и наши министры с капиталистами иногда, кажется, черпают вдохновение для своих образов у мистера Твистера и прочих героев антибуржуазной литературы полувековой и более давности. Это интересно, но видимо легкая сатирическая литература (да и кино, полагаю) оказывает на людей значительно большее влияние (даже если авторы не только этого не ожидают, но и стремятся предостеречь читателей), чем любой другой жанр.

Источник: Блог Глеба Кузнецова