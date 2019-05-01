МИД припомнил потерявшему пост Уильямсону попытку «заткнуть» Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку Гэвина Уильямсона с поста главы минобороны Великобритании.

«Гениально, хотя и поздно», – заявила Захарова в Facebook.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй отправила Уильямсона в отставку, так как «потеряла уверенность в его способности исполнять функции» министра.

По словам Захаровой, российская сторона «давно утратила веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост».

Захарова отметила, что именно Уильямсон предлагал России «отойти и заткнуться».

Официальный представитель МИДа назвала его «невменяемым человеком, притворявшимся министром обороны».

В 2018 году Мэй объявила, что Лондон после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки 23 российских дипломатов. Уильямсон, комментируя планы России выслать в ответ британских дипломатов, рекомендовал Москве «отойти и заткнуться». Захарова тогда заявила, что «Лондону есть что скрывать» по делу Скрипаля, и потому «партнеры нервничают».

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