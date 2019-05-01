Мэй отправила в отставку министра обороны Британии

Глава британского правительства Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, которого обвинила в несанкционированном распространении информации, сообщила канцелярия премьера; отметим, что и его предшественник ушел с должности в связи со скандалом.

В сообщении говорится, что Мэй «попросила» Уильямсона «покинуть» кабмин, поскольку «потеряла уверенность в его способности исполнять функции» министра, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Ее решение связано с «расследованием по поводу несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности» страны. Мэй поблагодарила членов Совета за «полноценное сотрудничество и прямоту в ходе расследования». По мнению премьера, данный вопрос закрыт.

Мэй назвала утечку беспрецедентной и выразила «глубокое разочарование».

Уильямсон отказался признать вину своего ведомства в утечке информации, а также категорически отверг «свою причастность». Он выразил уверенность, что «тщательное расследование» подтвердило бы его слова.

«Я ценю, что вы предложили мне подать в отставку, но подать в отставку означало бы признать, что я, мои гражданские сотрудники, мои военные советники и сотрудники моего аппарата несут ответственность за произошедшее, а это не так», – приводит его слова РИА «Новости».

Уильямсон выразил надежду, что своим решением Мэй хочет вернуть доверие Совету национальной безопасности, а не «временно отвлечь внимание».

Он подчеркнул, что работа в министерстве обороны была большой честью для него, и пообещал, что всегда будет поддерживать интересы военных.

Не сообщается, об утечке какой информации идет речь.

Новым министром обороны назначена Пенни Мордонт, которая прежде занимала пост министра по вопросам международного развития.

Сторонники бывшего министра заявили, что у Мэй и Уильямсона давно уже были серьезные разногласия, и премьер просто воспользовалась историей с утечкой как поводом для того, чтобы избавиться от неугодного министра.

В 2017 году предшественник Уильямсона на посту главы министра обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала вокруг недопустимого поведения по отношению к женщинам.

Отметим, что скандалы сопровождали и другие отставки министров в правительстве Мэй. Так, глава МВД ушла в отставку на фоне скандала вокруг отношения ее ведомства к мигрантам, а министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон был отправлен в отставку из-за несогласия с Мэй по Brexit.