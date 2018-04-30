Глава МВД Британии ушла в отставку на фоне скандала

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку главы МВД страны Эмбер Радд, сообщают СМИ.

Министр подала в отставку на фоне скандала вокруг отношения британского МВД к мигрантам, прожившим в Великобритании больше 50 лет, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.